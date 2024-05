In tre s'intrufolano in un deposito Amat e cercano di rubare cavi elettrici: messi in fuga dal portiere

In tre si sono intrufolati nel deposito di via Castellana dell'Amat e hano tentato di rubare cavi elettrici. E' successo poco dopo la mezzanotte e tanto il furto non è andato a segno perché, grazie al sistema di videosorveglianza, il portiere ha visto la scena ed ha subito chiamato la polizia. Indagini sono in corso, anche analizzando le immagini riprese dalle telecamere, per risalire ai tre.

Un ennesimo episodio che vede al centro l'azienda del trasporto pubblico, che sembra essere stata presa di mira dalla criminalità tra botte agli autisti, danneggiamento ai mezzi, tentativi di furto e pure la truffa sugli abbonamenti attraverso Facebook, come raccontato da PalermoToday. Proprio per garantire la sicurezza, più volte negli ultimi mesi l'ex municipalizzara ha fatto appello anche al prefetto.