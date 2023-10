Zona Stazione, ladro entra in casa e ruba gioielli per un valore di cinque mila euro

Ancora un furto in casa a Palermo a distanza di pochi minuti dall'irruzione dal balcone in un appartamento di corso Tukory. Un ladro è entrato in azione ieri pomeriggio in via Vito d’Ondes Reggio, non distante dal primo colpo, tra via Perez e via Corazza (nei pressi della stazione centrale). Una volta entrato in casa, approfittando dell'assenza dei proprietari all'interno dell'appartamento, il malvivente ha portato via gioielli per un valore di cinque mila euro. Sull'episodio sta indagando la polizia.