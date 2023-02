Furto in una cartolibreria di corso Tukory, spaccano la vetrina a colpi di pietre: rubati zaini e soldi

Hanno avuto il tempo di mandare in frantumi una vetrina, entrare, rubare i soldi dalla cassa e merce per 1.500 euro per poi fuggire indisturbati. Un furto è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica in corso Tukory ai danni della cartolibreria Multiservices. Duro lo sfogo del titolare che è stato contattato da un commerciante vicino che, ieri mattina, ha visto le condizioni in cui i ladri avevano lasciato l’ingresso dell’attività. "Siamo stanchi, non si può andare a letto con la paura che possano entrare in negozio. Ci spiace constatare - dice a PalermoToday - il senso di abbandono da parte delle istituzioni e l’omertà che si respira: nonostante abbiano preso a calci e colpi di pietra l’ingresso per diversi minuti, nessuno ha visto niente".

Il titolare della cartolibreria, che ieri mattina è andato a fare la conta dei danni subiti, non è ancora riuscito a sporgere denuncia e presto tornerà in caserma per consegnare anche i video dell’impianto di videosorveglianza. Le immagini riprese mostrano tutte le varie fasi del furto, anche da diverse angolazioni. Si vedono due giovani che arrivano a bordo di un'auto. Passano più volte davanti all'attività per un primo sopralluogo, poi iniziano ad assestare calci e colpi di pietra contro la vetrina per aprirsi un varco. Una volta entrati i ladri, incappucciati e senza guanti, hanno iniziato a rovistare nel negozio, utilizzando il cellulare come torcia, non accorgendosi di agire in favore di telecamera.

"Siamo a Palermo da 30 anni - continua il titolare della cartolibreria - e ne abbiamo viste di tutti i colori. Ci troviamo a ridosso di Ballarò e vogliamo essere un piccolo presidio di legalità per il quartiere. Ma ci sentiamo abbandonati. Com'è possibile che nessuno abbia notato nulla? E le forze dell’ordine? Corso Tukory è molto trafficata anche a quell’ora. Ieri abbiamo perso mezza giornata in caserma, oggi dovremo tornarci e consegneremo le immagini. Si notano alcuni dettagli come l’abbigliamento, altri segni particolari, il bracciale indossato da uno di loro. Non capiamo perché non abbiano effettuato i rilievi. I ladri hanno toccato la cassa e il bancone, potrebbero aver lasciato impronte ovunque".

Tentato furto anche in una tabaccheria

Quella stessa notte, stando alle prime informazioni, i ladri avrebbero provato ad entrare anche nella tabaccheria Romano di via Rocco Jemma. "Hanno usato una grossa pietra - racconta il titolare - per spaccare la vetrina. Ci hanno fatto un danno da mille euro ma non sono riusciti ad entrare. Abbiamo già sporto denuncia e consegnato le immagini riprese dalle telecamere alle forze dell'ordine". Poi, dopo aver visionato le immagini del furto nella cartolibreria commenta: "Sono loro, il giubbotto mi sembra proprio lo stesso".