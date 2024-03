Mega furto al Conca d'Oro: rubati tutti i carrelli della spesa fuori dal centro commerciale

Mega furto al centro commerciale Conca d'Oro. Dall'esterno della struttura in via Lanza di Scalea, infatti, sono stati portati via tutti i carrelli della spesa. Amara sorpresa questa mattina, dunque, per clienti e dipendenti che si stavano preparando ad affrontare il fine settimana, di solito preso d'assalto non solo per i negozi ma anche per chi fa le scorte al supermercato.

A essere rubati, tuttavia, sono stati soltanto i carrelli della spesa posizionati al di fuori del centro commerciale e non anche quelli custoditi all'interno. I dipendenti hanno così provveduto a tirarli tutti fuori, mettendoli al servizio dei clienti, nonostante in un numero insufficiente a soddisfare l'afflusso.

Un danno da migliaia di euro che ancora deve essere quantificato. Non si sa, infatti, il numero preciso dei carrelli portati via. Ciò che si sa è che un carrello costa circa un centinaio di euro e al Conca d'Oro ogni weekend fanno la spesa un migliaio di persone. La polizia, ora, ha acquisito le telecamere per cercare di risalire a chi ha messo a segno il colpo.