Prova a rubare 10 confezioni di carne in scatola al Lidl: bloccato dalle guardie giurate

Tuta, occhiali da sole e un busta di carta in cui aveva nascosto il bottino: dieci confezioni di carne in scatola, dal valore di meno di 30 euro. L'uomo, robusto e sulla sessantina, è però uscito dalla porta di emergenza del Lidl di via Roma, facendo scattare l'allarme ed è stato così subito bloccato dal servizio di vigilanza.

Il tentativo di furto è avvenuto intorno alle 18.20, quando il supermercato era affollatissimo e con decine di persone in fila alle casse. L'uomo era già stato notato dalle guardie giurate per il suo modo di girare tra gli scaffali. Infatti, appena ha aperto la porta per uscire è stato subito fermato da cinque persone della sicurezza, che hanno preso la busta di carta e hanno chiesto all'uomo di seguirle. E' così che sono state scoperte le latte di carne in scatola, che l'uomo avrebbe poi deciso di pagare per evitare altri guai.