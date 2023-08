"Ruba il lubrificante da una nave confiscata", scatta l'arresto per un custode giudiziario

Il titolare di un ditta di rimessaggio che si trova all'intero del porto, nonché custode giudiziaro della nave "Remus", confiscata nel 2021 perché a bordo fu trovato un carico di ben 20 tonnellate di hashish, avrebbe rubato assieme ad un complice l'olio motore della stessa imbarcazione. I due sono stati arrestati dalla guardia di finanza e, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avevano già messo le mani su 60 litri di lubrificante e si sarebbero apprestati a riempire altre 12 taniche.

I due, finiti sotto processo per direttissima, e dopo la convalida degli arresti sono tornati liberi. Il custode, che è accusato di peculato, è stato sottoposto dal giudice all'interdizione proprio di questa attività per otto mesi. Visto che la "Remus" è raggiungibile solo via mare, gli indagati si sarebbero serviti di una scialuppa di salvataggio per avvicinarsi alla motonave. Sono stati però intercettati dai finanzieri del primo Nucleo metropolitano Palermo.

I militari, oltre ad arrestare i due, hanno sequestrato la scialuppa di salvataggio, le taniche di plastica con l'olio trafugato, un tubo di gomma trasparente e una guaina. "L'attività di servizio - si legge in una nota della guardia di finanza - si inquadra nell'ambito della costante azione di vigilanza assicurata dalla guardia di finanza, volta alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la pubblica amministrazione a tutela della legalità e degli interessi economici dello Stato".