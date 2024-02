Ruba bottiglie di superalcolici al Calamida, arrivano i carabinieri e lo arrestano

E' stato sorpreso alle prime luci dell'alba dai carabinieri all'interno del locale Calamida mentre stava cercando di rubare alcune bottiglie. Un 45enne è stato arrestato questa mattina in flagranza di reato, per furto aggravato, dai militari del Nucleo Radiomobile. L'uomo stava portando via diverse bottiglie di superalcolici dal ristorante che si trova nella zona della Cala: l’addetto alla vigilanza privata si è accorto che il ladro aveva forzato la serratura della porta di ingresso e ha chiamato i carabinieri. I militari hanno bloccato l’uomo che è stato poi portato in carcere al Pagliarelli.