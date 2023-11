Furto nella notte in via Magliocco, sfondata a spallate la porta della caffetteria Vera: "Viviamo in una giungla"

Furto nella notte in via Magliocco. Due uomoni a volto scoperto hanno preso a spallate la porta di Vera Coffice Break: una volta dentro hanno messo a soquaddro il locale, scassinato la cassa (che aveva solo pochi spiccioli) e portato via tre macina caffè dal valore di oltre duemila euro. E' successo poco prima delle 4 e per circa tre minuti i ladri, noncuranti di essere visti, hanno provato a forzare l'ingresso aiutandosi con un piede di porco.

I poliziotti hanno acquisito le telecamere del bar che inquadra i due malviventi (un uomo di circa 30 anni e un altro sulla cinquantina, con indosso un casco) e anche altre della zona per capire se i due sono scappati a bordo di un mezzo e, inoltre, se qualcuno fosse pronto ad attenderli. Qualche giorno fa, sempre nella zona di via Magliocco, alcuni ladri sono entrati all'interno del ristorante Falstaff danneggiando tutto. Gli agenti stanno ora cercando di stabilire se i protagonisti dei due episodi siano gli stessi.

A raccontare tutto a PalermoToday è la titolare Vera Battaglia: "Ormai viviamo nella giungla - dice - e a questa serie di furti mancavano solo noi. E' gente che non ha nulla da perdere, che rovina un'attività per portare via cose di poco conto, come successo alla vineria di fronte al mio locale che aprirà a breve: hanno rubato appena due barattoli di vernice. Una miseria. Qua dunque si vive così. Perché nessuno ci protegge. Noi commercianti dovremmo pagarci privatamente dei metronotte e l'idea era nell'aria, abbiamo firmato una petizione per arruolare un piantone che sorvegli le nostre attività. Ma è inutile, cade tutto nel vuoto. Oggi è toccato a me: hanno messo il locale a soqquadro cercando l'incasso, tre macina caffè del valore di circa 2.500 euro, portato via circa 80 euro di fondo cassa. Hanno scardinato del tutto l'infisso. Non possiamo vivere così".

Sempre stanotte, vicino alla stazione, alcuni malviventi si sono intrufolati all'interno di Gran Cafè Torino di via Roma. Si tratta della seconda incursione nel giro di 24 ore: anche in questo caso i ladri hanno scassinato la porta a vetri e portato via due cellulari e un pc portatile. Un bottino magro per chi, con tutta probabilità, è arrivato lì per rubare l'incasso. I carabinieri, anche in questo caso, hanno sequestrato gli occhi elettronici sperando di individuare chi ha commesso il furto.