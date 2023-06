"E' il terzo furto in pochi mesi, sempre con la stessa tecnica. Siamo stanchi, arrabbiati, demotivati". E' lo sfogo del titolare del Caffè Liberty di via Giovanni Villani, traversa di via Altofonte, in zona Pagliarelli, l'ultima attività finita nel mirino dei ladri che utilizzano il metodo della spaccata. In due sarebbero entrati in azione nella notte, avrebbero mandato in frantumi la porta a vetri dell'ingresso secondario per poi rubare sigarette e contanti.

Secondo una prima ricostruzione i due ladri, come immortalato dalle telecamere di videosorveglianza intorno alle ore 3, sarebbero arrivati davanti al bar-tabacchi già "armati" di una grossa pietra da scagliare contro il vetro. "Credo che conoscano già i movimenti e i tempi di questo bar. Sono entrati infatti - spiega ancora il titolare - e hanno avuto meno di un minuto per rubare tutto ciò che potevano e scappare".

Pochi minuti dopo l'entrata in funzione dell'allarme, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno raggiunto il Caffè Liberty per constatare il furto e, con il supporto del personale della Scientifica, ed effettuare i rilievi a caccia di impronte digitali o di altri elementi utili per le indagini. "E' necessario - conclude l'imprenditore - che istituzioni e forze dell'ordine facciano qualcosa perché non ne possiamo più".

L’ultimo furto con la tecnica della spaccata risale a due settimane fa. I ladri sono entrati nel magazzino della onlus “Insieme”, un’associazione che distribuisce ai poveri generi alimentari, rubando due carrelli pieni di spesa: Grana padano, olio di semi, pasta, zucchero, tonno, crema di cacao, passata di pomodoro e centinaia di scatolette di tonno. La polizia ha denunciato un uomo di 45 anni ma le indagini proseguono per rintracciare il complice.

Negli ultimi mesi sono stati numerosi i furti, dal centro storico alla periferia, mandano in frantumi le vetrine ed entrano nei negozi. Tra le ultime attività colpite ci sono l'ottica Lipari, due saloni di bellezzza, il ristorante Bioesserì di via La Farina, il Bar Rosanero di via XX Settembre, la boutique Louis Vuitton di via Libertà, i bar Wisser di via Tricomi, il negozio Terranova di corso Calatafimi e una tabaccheria di via Giafar.