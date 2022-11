Sfondano la vetrina con uno scooter e un mazzuolo, furto nella notte da Caccamo Store

Prima hanno utilizzato uno scooter come ariete, poi hanno colpito la vetrina con un mazzuolo riuscendo a entrare dentro al negozio e a portare via una ventina di giubbotti per un valore complessivo di circa 4 mila euro. Un nuovo furto è stato messo a segno la scorsa notte ai danni di Caccamo Store in corso Finocchiaro Aprile, a pochi passi dal tribunale. "La mia famiglia ha quest’attività da quasi quarant’anni. Io - spiega a PalermoToday il titolare, Ignazio Francesco Caccamo - lo gestisco dal 2006 e non ci era mai successo mai successo nulla del genere".

Il commerciante, svegliato nella notte, ha raggiunto la sua attività trovando la vetrina in frantumi e una decina di giubbotti per terra e intrisi d'acqua per la pioggia. Dopo aver contattato il 112 sono intervenute sul posto le forze dell'ordine che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza ed eseguito i rilievi, anche con il supporto della Scientifica, per individuare eventuali impronte digitali o altre tracce biologiche. Uno dei tre ladri immortalati nel video avrebbe utilizzato il mazzuolo senza guanti.

"E' molto inquietante - conclude il negoziante - pensare che queste bande possano pensare di agire con questa impudenza. A mio avviso bisognerebbe intensificare i controlli, soprattutto di notte, per evitare che accadano certe cose". Gli investigatori hanno avviato le indagini partendo dai video, alcuni dei quali sarebbero stati anche girati da qualche passante con lo smartphone, e dalla targa dello scooter utilizzato per sfondare il vetro che però, dopo accertamenti, sarebbe risultato rubato.

Pochi giorni fa un'altra banda ha colpito da Optissimo, un'ottica di corso Calatafimi, con le stesse modalità. I ladri infatti avrebbero utilizzato un'auto per sfondare la vetrina del negozio, entrare e rubare tutti gli occhiali esposti in uno stand. Dopo l'irruzione, però, è entrato in funzione l'allarme nebbiogeno e così i locali sono stati invasi dal fumo che ha costretto gli autori del furto a scappare prima ancora di potere portare a termine il loro piano.