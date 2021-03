Via Oreto: si siede in auto per indossare la protesi, ladro ruba borsa a una donna

Si era appena fermata vicino al mercato rionale e si stava mettendo la sua gamba artificiale quando un uomo ha aperto la portiera dell'auto e le ha rubato la borsa. "Non so cosa avrei fatto se avessi preso quel bastardo", racconta a PalermoToday la vittima del furto avvenuto sabato dalle parti di via Buonriposo. "Mi ha combinato un guaio enorme. Dentro - aggiunge - c'erano un cellulare, i miei documenti personali e gli attrezzi che servono per regolare la mia protesi". La donna, una 56enne, quella stessa mattina è andata in commissariato per denunciare l'accaduto.

"Arrivavo dall'autostrada e avevo appena parcheggiato. Non mi sono accorta di nulla - racconta ancora la donna - perché avevo lo sguardo basso per mettere la protesi. Un uomo sulla quarantina, si è avvicinato, ha aperto lo sportello e mi ha preso la borsa, che era poggiata sul sedile lato passeggero. Sono scesa dall'auto, ho provato a inseguirlo per qualche metro ma poi mi sono dovuta arrendere perché è salito su una Fiat Punto di colore blu scuro, vecchio modello, e si è allontanato. La mia protesi si era allentata e non riuscivo più neanche a camminare".

Solo qualche minuto dopo un passante, leggendo la disperazione nel volto della donna, si è fermato per darle supporto. "Mi ha portato un bicchiere d'acqua e poi mi sono resa conto - aggiunge la vittima del furto - che in macchina c'era l'altro mio cellulare. Ho chiamato il 112 e poi sono andata a sporgere denuncia in commissariato. Adesso dovrò rifare tutti i duplicati, dalla carta d'identità alla documentazione che attesta la mia disabilità". Una volta raccolta la denuncia gli agenti hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile.