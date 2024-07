Via Milano, palo sradicato per rubare una bicicletta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Non è caduto da solo il palo della segnaletica verticale di via Milano. A sradicarlo è stato un ladro di biciclette. Il ladro ha pensato bene di abbattere direttamente il palo anziché tagliare la catena della bici". Questo il racconto che alcuni residenti della zona hanno fatto ad Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione.

"Questo furto dimostra quanta determitatezza abbia messo il ladro nel danneggiare qualsiasi cosa pur di arrivare all'obiettivo", dice Nicolao, che reclama più sicurezza: "Mentre il sindaco di Carini dichiara che i cittadini hanno paura per l'aumento della microcriminalità, chiedendo maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, a Torino il prefetto avvia una convenzione con 100 guardie giurate pronte per essere immesse nei luoghi dove si spaccano vetrine, si ruba e si spaccia droga. In attesa che anche a Palermo si possa avviare un progetto di più sicurezza e legalità ci prepariamo a festeggiare la Santa Rosalia".