Turisti tedeschi si fermano al bar per un caffè e legano bici a un palo: pochi minuti dopo non trovano più nulla

Ancora un furto ai danni di turisti stranieri a Palermo. Stavolta gli sfortunati protagonisti sono due tedeschi in soggiorno in città per Pasqua. A denunciare l'episodio, avvenuto nel cuore del centro storico, è stato il direttore tecnico di un tour operator che si occupa di cicloturismo in Sicilia che ha anche un rent point a Palermo.

"Nonostante le nostre raccomandazioni e suggerimenti su come e dove lasciare le bici - ha raccontato a PalermoToday - è successo purtroppo ciò che nessuno voleva accadesse, ma che purtroppo ultimamente capita spesso ai turisti in soggiorno in città, come tra l'altro da voi spesso raccontato. I clienti avevano lasciato le bici giusto il tempo di un caffè in zona centro storico e... 'Zac', sono sparite! Le bici si ricomprano ma l'idea che questi signori si sono fatta di Palermo, no".

Si tratta di due mountain bike modello Trek Marlin 5 di colore nero, taglia 21,5 e 18,5 con adesivo identificativo della azienda Sicicla. I clienti avevano pure fotografato le bici legate al palo. "Sono state rubate venerdì scorso - racconta ancora - intorno le 18 in piazza San Nicolò degli Scalzi, in zona via Roma. Erano incatenate ed in teoria "tenute a vista" ma purtroppo a Palermo tutto ciò non basta. Di sicuro i clienti - e noi che siamo un azienda che con le bici ci lavora - abbiamo avuto una 'buona Pasqua'. Si fa per dire...".