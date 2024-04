Criminalità

/ Piazza Indipendenza, 25

Raid all'alba al Bar Santoro, forza la porta a vetri ma trova la cassa vuota e scappa

L'attività di piazza Indipendenza non era ancora aperta, i titolari si sono accorti dell'intrusione grazie alle telecamere: "Ma che pensano di trovare? Ormai non lasciamo più nulla". Nella notte tra mercoledì e giovedì incursione al bar Da Josè di via Messina Marine: qui i ladri hanno portato via il registratore di cassa