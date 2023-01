Forzano la saracinesca e rubano soldi e sigarette: furto al bar Mistral

Hanno forzato la saracinesca per poi portare via diverse stecche di sigarette e alcune migliaia di euro che si trovavano custodite nella cassa. Furto nella notte ai danni del Bar Mistral in piazza Bordonaro, nel quartiere Vergine Maria. Sull'episodio stanno indagando i poliziotti. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Gli uomini della scientifica in queste ore hanno eseguito i rilievi per cercare tracce utili per risalire agli autori del colpo, il cui bottino preciso resta ancora da quantificare.