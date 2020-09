Furto in un bar di via Principe di Belmonte, rubati contanti e Gratta e Vinci

Furto in un bar di via Principe Di Belmonte. I ladri sono entrati la scorsa notte all'interno del Cafè de Paris, un'attività che si trova nell'isola pedonale che collega via Roma e via Wagner. Si tratta dell'ennesimo episodio avvenuto nelle ultime settimane che inizia a destare preoccupazione tra i commercianti della zona. Il bottino, tra contanti e Gratta e vinci, ammonterebbe a oltre 5 mila euro.

Secondo una prima ricostruzione i ladri avrebbero segato un grosso catenaccio, hanno sollevato forse con un cric la saracinesca per poi scivolarvi sotto. Una volta dentro hanno aperto il registratore di cassa e portato via quel poco che il gestore del bar aveva lasciato, decine di tagliandi del gioco a premi e pure numerose confezioni di caramelle e gomme da masticare.

A quel punto i malviventi avrebbero rovistato all'interno dell'attività, lasciando un po' tutto a soqquadro, prima di fuggire così da evitare di essere colti in flagranza di reato dalle forze dell'ordine. Il titolare ha raggiunto il suo bar già nella notte per constatare il danno subito. Sul furto indagano gli investigatori della polizia, intervenuti insieme al personale della Scientifica. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

Risale a fine agosto un altro furto avvenuto nella stessa via, all'angolo di via Roma. Il ladro è entrato di notte all'interno de "La nicchia enoteca" forzando un ingresso laterale con l'utilizzo di un cacciavite. Poi ha strappato via il registratore di cassa (trovato nell'area del vicino cantiere del collettore fognario) dentro cui però c'erano solo scontrini e pochi spiccioli.

Pochi giorni dopo l'episodio dell'enoteca i ladri erano riusciti ad entrare anche nel garage sotterraneo di un condominio di via Principe di Belmonte. Dopo aver scassinato il bauletto di uno scooter i malviventi si erano dovuti accontentare di un casco. Sia per il furto all'enoteca sia per quello relativo al parcheggio privato gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza.