Forzano la porta per rubare 150 euro, ladri in azione al bar Bristol

E' successo in via Emerico Amari nella notte tra sabato e domenica. Svuotato il registratore di cassa. Indagano i carabinieri. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza

Il bar Bristol di via Emerico Amari

Furto al bar Bristol. I ladri sono entrati nella notte tra sabato e domenica nell'attività commerciale che si trova davanti all'ingresso principale del porto, in via Emerico Amari. Secondo una prima ricostruzione i responsabili hanno forzato una porta, hanno rubato 150 euro dal registratore di cassa e sono scappati senza lasciare tracce del loro passaggio. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di alcune telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l'arrivo dei ladri o l'auto utilizzata per raggiungere l'obiettivo.