"Sradicarono e rubarono uno sportello bancomat con 44 mila euro": una condanna e 3 assoluzioni

Erano accusati di aver portato via il bancomat della filiale di Banca Nuova di via Sommariva, a Capaci, il 17 febberaio del 2017, e di essere così riusciti a mettere le mani su 42 mila euro. Ma adesso - a quasi 6 anni dai fatti - soltanto uno degli imputati è stato condannato, mentre gli altri 3 sono stati assolti. La sentenza è stata emessa qualche giorno fa dal giudice della quarta sezione del tribunale monocratico, Michelangelo Calderone.

Nello specifico, sono stati inflitti 3 anni a Gioacchino Orazio Palazzolo. Sono stati invece scagionati con la formula "per non aver commesso il fatto" Danilo Parisi (difeso dall'avvocato Pietro Piazza), Luigi Cracchiolo e Lucio Adriano Baffoun (entrambi assistiti dall'avvocato Elena Gallo). Sotto processo era finito anche Antonino Vaccarella, che tuttavia è deceduto prima che arrivasse la sentenza.

Lo sportello Atm della banca era stato agganciato e letteralmente strappato dal muro. Una guardia giurata era riuscita ad intervenire nella fase finale dell'operazione, ma la banda di ladri era comunque riuscita a fuggire. Sul posto erano stati compiuti poi dei rilievi da parte dei carabinieri, in particolare su un'auto abbandonata in via Sommariva dal gruppo, e anche degli accertamenti sui video registrati dalle telecamere di sorveglianza.

Gli inquirenti erano così risaliti a Palazzolo e poi, anche analizzando i tabulati telefonici, erano arrivati anche agli altri imputati. Tuttavia, come hanno sostenuto i loro difensori, di fatto non ci sarebbero stati contatti assidui tra Palazzolo e gli altri e neppure nell'auto o altrove erano state trovate tracce che potessero incastrare Parisi, Cracchiolo e Baffoun. Tesi che il giudice ha accolto, decidendo di assolverli.