durante le feste di Natale

/ Via dell'Università

Furto in un b&b del centro: rubati 8 televisori, una macchina del caffè, stoviglie e persino bottiglie di coca cola

I ladri hanno messo in atto un piccolo trasloco nella struttura ricettiva che si trova in via dell'Università, a due passi dalla facoltà di Giurisprudenza e da Palazzo delle Aquile. Indaga la polizia: acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso il colpo