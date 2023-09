Furto in un'azienda che coltiva mango, i ladri mettono fuori uso le telecamere e rubano una bilancia

Sono entrati in un’azienda agricola che coltiva mango distruggendo le telecamere di sicurezza e portando via una pesante bilancia. A denunciare il furto subito la scorsa notte è stata l'impresa "Il filo tropicale" che ha la sede in via Santa Caterina da Siena, a Balestrate. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine che, in attesa di ricevere la denuncia, hanno effettuato un sopralluogo e acquisito le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Cooperativa "Terre delle Balestrate" di cui fa parte l’azienda agricola. "Sono segnali inquietanti - scrive la Coop su Facebook - su cui pretendiamo una risposta forte dello Stato. Come cooperativa esprimiamo massima solidarietà ai soci della nostra cooperativa e alle altre aziende colpite nei giorni scorsi persino dal furto di un furgone. Questo è un attacco all'eccellenza del nostro territorio".

A inizio settimana i titolari di un'altra impresa affiliata alla cooperativa hanno denunciato il furto, avvenuto in contrada Settepani, del furgone utilizzato per trasportare la merce che era stato parcheggiato nel capannone e diverse cassette di prodotti. Sempre pochi giorni fa un altro dei soci di "Terre di Balestrate" ha subito un tentativo di furto. Un uomo si era intrufolato nel suo terreno per staccare dagli alberi il mango, riempire dieci sacchi di frutta e scappare. Il responsabile è stato però scoperto e costretto a fuggire a mani vuote.

Dei segnali inquietanti, secondo i soci della cooperativa, perché vengono prese di mira aziende della stessa tipologia i cui prodotti rischiano di finire nel mercato nero, a Palermo, a prezzi irrisori. "Avevamo scritto alla Prefettura e siamo in attesa di una risposta. Ringraziamo le forze dell'ordine per la loro presenza sul territorio ma chiediamo un intervento immediato delle Istituzioni per un forte aiuto del settore. La nostra comunità si schiera compatta al fianco dei produttori agricoli: non siete soli, andiamo avanti".

A partire da oggi e fino al 9 settembre a Balestrate prenderà vita la seconda edizione della kermesse "Le vie del mango" organizzata dalla Pro Loco di Balestrate. Dibattiti, momenti di svago e degustazioni per far conoscere e valorizzare i prodotti agricoli della nostra terra. Si inizia alle ore 17, all’ex mattatoio di via del Mare, con il convegno "Il grande Expo della frutta tropicale - La trasformazione del frutto". Gli appuntamenti proseguiranno fino a sabato quando Qpga chiuderà la manifestazione con un tributo a Claudio Baglioni.