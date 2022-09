Ruba una Smart alla Noce, poi si taglia la barba per non farsi riconoscere: denunciato

Aveva cambiato gli indumenti e si era anche fatto la barba così da depistare le indagini, ma nonostante gli accorgimenti gli investigatori sono riusciti a risalire a lui e al suo presunto complice. I carabinieri hanno denunciato due persone per un furto d’auto avvenuto in via Lancia di Brolo, nella zona della Noce.

L’episodio risale a due notti fa. Secondo quanto ricostruito due ladri avrebbero scassinato la serratura di un garage privato e rubato due mezzi tra i quali una Smart. La stessa auto, circa mezzora dopo, è stata rintracciata da una pattuglia del Nucleo radiomobile dalle parti del Villaggio Santa Rosalia.

"Da quel che abbiamo saputo - racconta a PalermoToday una delle vittime del furto - avevano imboccato un vicolo cieco. I ladri sono stati quindi costretti a lasciare lì l’auto e a scappare a piedi, ma evidentemente c’erano dei complici con lo scooter che li hanno aiutati a far perdere le proprie tracce".

La (s)fortunata coincidenza

I carabinieri che erano entrati in azione al Villaggio due giorni fa, erano intervenuti quello stesso pomeriggio in viale Regione per fermare e controllare il conducente di un Honda Sh e il suo passeggero. Questo avrebbe consentito ai militari, che avevano preso nota della targa dello scooter, di risalire alla loro identità e dunque ai loro domicili.

Così, poche ore dopo il breve inseguimento, alcune pattuglie dell'Arma hanno raggiunto le abitazioni dei due - compreso quello che si era appena fatto la barba - che poi sono stati denunciati per il reato di furto. Dopo gli accertamenti la Smart bianca è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’altro mezzo, una Fiat 500, è sparito.

A fine agosto era stato registrato un altro furto d’auto proprio in via Lancia di Brolo. In quell’occasione era stata rubata una Fiat Abarth 500 che è stata poi intercettata vicino al Velodromo. Gli agenti di polizia, vedendo sfrecciare il mezzo in via Lanza di Scalea, si sono lanciati all’inseguimento.

Poco dopo però il conducente avrebbe perso il controllo della 500 per poi schiantarsi contro un palo in via Ugo la Malfa, all’altezza del Comando della polizia municipale. La macchina è stata recuperata mentre il ladro è riuscito a scappare e fare perdere le proprie tracce.