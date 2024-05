Rino Martinez: "Hanno rubato la macchina a mia nuora, la stavano uccidendo mentre era col figlio in braccio"

"Dei delinquenti hanno rubato la macchina a mia nuora e durante la loro fuga hanno anche rischiato di ucciderla mentre lei teneva in braccio il mio nipotino. E' successo davanti ai miei occhi". A parlare è Rino Martinez, il noto cantautore palermitano e messaggero di pace Unicef. L'episodio, sul quale ora indagano i carabinieri, risale a ieri ed è avvenuto in via Cartagine, nella zona di Passo di Rigano.

"Mia nuora doveva accompagnare in ospedale il suo bambino - ha spiegato Martinez - ha raggiunto la sua Lancia Y e vi ha trovato due criminali (uno aveva con la maglietta bianca) a quel punto ha bussato al finestrino e si è messa davanti alla macchina. Questi, mentre scappavano, hanno rischiato di ucciderla mentre teneva in braccio il bambino. In tanti hanno visto questa scena raccapricciante. Purtroppo i due si sono dileguati in direzione centro commerciale La Torre. Chi può aiutarci lo faccia. L'auto è una Lancia Y targata GS 208 NA. La cosa terribile è che hanno tentato di uccidere mia nuora che si era attaccata alla macchina. Non si può più accompagnare un piccolo bambino in ospedale. Questa è la realtà".

"E' successo davanti ai miei occhi. E' chiaro che è stata un'esperienza piuttosto dura, che definisco scioccante - ha aggiunto Martinez a PalermoToday - ho vissuto in diretta un episodio drammatico. Niente giustifica un atto di violenza che può comportare un incidente così grave. E' stato un atto ignobile. Per rubare una macchina hanno rischiato di uccidere una persona, poteva essere mia nuora o un'altra donna, il mio nipotino o un bambino qualunque. La dignità dell'individuo e l'umanità vanno sempre messi al primo posto".

Chi è Rino Martinez

Rino Martinez - 71 anni - ha iniziato la carriera musicale da giovanissimo con il complesso pop-melodico Il Teorema di Pitagora, con cui incide due 45 giri. Poi ha fatto parte dei Superobots, specializzato in sigle di cartoni animati e successivamente è diventato membro del Gruppo Aperto, chiamato a curare gli spazi musicali di Domenica In. Nell'estate del 1981 Rino Martinez ha trovato la fama a livello nazionale con l'esordio da solista con la canzone Caramella, con cui ha preso parte al Festivalbar di quell'anno. Nel 1982 ha partecipato nella sezione "A" degli "Aspiranti" al Festival di Sanremo.

Il cantautore, che si presenta con un look simile a quello di Frank Zappa, l’artista americano originario di Partinico, è all’Ariston con “Biancaneve” ma non riesce ad accedere alla finale. Martinez non riesce mai a toccare picchi nel mondo della musica, ma spicca per il suo impegno per i più deboli. Negli anni fonda un’associazione e si fa promotore di iniziative per aiutare i bambini africani che hanno più bisogno e diventa messaggero di pace per l’Unicef.

Dopo un ulteriore singolo, Masticando, pubblicato nel 1983, Martinez si è allontanato dal pop per dedicarsi all'impegno sociale e al volontariato, attività che hanno avuto riflessi anche nel suo percorso musicale. Nel 1988 ha scritto e cantato, duettando con i calciatori del Palermo, Fratello di strada, canzone dal messaggio anti-mafia e a favore dei ragazzi disagiati. Poi ha nuovamente collaborato con il Palermo Calcio nel 1990, incidendo un nuovo duetto con la squadra in occasione dei mondiali di calcio, Palermo mondiale, e nel 2004, componendo un inno per la squadra, Palermo nel cuore, in occasione del ritorno in Serie A.