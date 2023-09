Rubata Fiat 500 in via Bernini e microcar in via Sciuti: arrestati due giovanissimi ladri d'auto

Doppio arresto a Palermo per il tentato furto di due auto. Mentre si registra un incremento di furti notturni, soprattutto di Fiat 500, in manette sono finiti due giovanissimi, un 16enne e un 23enne, i cui provvedimenti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

Il primo, un 16enne, era già riuscito a entrare dentro la macchina posteggiata in via Bernini, forzando la portiera della Fiat 500 che aveva intenzione di rubare. Ma, vedendo i lampeggianti della polizia avvicinarsi verso di lui, il giovane ha tentato la fuga durata alcune centinaia di metri e che ha visto impegnati gli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo - lì per un giro di perlustrazione - per circa 15 minuti prima dell'arresto.

Il minorenne, con precedenti di polizia, è riuscito in un primo momento a fuggire, trovando riparo nella fitta vegetazione di alcune villette all'interno di una zona residenziale, oltrepassando i recinti che delimitano la proprietà privata, fin quando non è stato scovato dagli agenti che lo hanno messo in manette.

Sempre negli scorsi giorni, ma stavolta di giorno, un 23enne palermitano è riuscito a rubare una microcar posteggiata in via Sciuti. La comunicazione dell’avvenuto furto da parte del proprietario, con la comunicazione della targa, ha permesso velocità nelle ricerche. Il mezzo è stato infatti intercettato prima nella zona di corso Calatafimi e poi in via Imera dove è stato raggiunto da una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Sul mezzo danni compatibili con le effrazioni di un furto come la serratura danneggiata, il nottolino di accensione manomesso, lo stereo divelto e i fili elettrici tagliati. Mentre il mezzo è stato riconsegnato al proprietario, il giovane è stato arrestato. Le indagini stabiliranno se è stato aiutato da eventuali complici.