Coppia di turisti palermitani derubati a Napoli: "Portate via tutte le valigie che erano nella nostra auto"

Disavventura per due turisti palermitani in vacanza a Napoli. Il week end partenopeo per la coppia sembrava andare per il meglio, fino alla tappa a Capodimonte, dove la loro auto è stata svaligiata mentre era in sosta a pochi metri dal Bosco.

Dopo aver fatto regolare denuncia alla questura, hanno voluto raccontare l'accaduto a NapoliToday: "Era una vacanza meravigliosa alla scoperta di Napoli e dei suoi dintorni, fino a ieri - dice la palermitana - giorno del mio compleanno. Io e il mio ragazzo abbiamo parcheggiato la macchina per un'oretta vicino al Bosco di Capodimonte per visitarlo. Quando siamo usciti abbiamo notato il vetro posteriore dell'auto rotto e che tutte le valigie rubate, nonostante fossero nel portabagagli".

L'appello ai malviventi: "C'erano oggetti dal grande valore affettivo"

La giovane lancia un appello agli autori del raid per riavere in particolare un oggetto di valore che era presente nella vettura: "Avevamo vari oggetti di valore economico e affettivo, tra cui una collana Tiffany a cui ero molto legata. Nel ciondolo c'è scritta la parola 'mum', era un regalo. Ci auguriamo che il ladro possa restituirci qualcosa. Non vorrei che il furto restasse il nostro unico ricordo di Napoli".

