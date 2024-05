Trovati con pezzi smontati da un'auto rubata: denunciati due uomini

Operazione dei carabinieri a Partinico. Un 68enne e un 25enne sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l'accusa di ricettazione. I due sono stati trovati in possesso di parti smontate da un’auto rubata (il furto era stato regolarmente denunciato) poi rinvenuta in una zona di campagna di Partinico.

Nel corso di un'altra operazione, sempre a Partinico, un 52enne è stato sottoposto a controllo "poiché - dicono dal comando dei carabinieri - a bordo della sua autovettura effettuava manovre pericolose ad alta velocità. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in quanto circolava con un tasso alcolemico di 1.38".