Ruba una Punto, fugge a tutta velocità ma si schianta contro una volante della polizia

Ruba un'auto nel cuore della notte, fugge a tutta velocità ma si schianta contro una volante della polizia. L'episodio è avvenuto domenica notte nella zona di Cruillas, uno dei quartieri recentemente più presi di mira dai ladri. "Siamo stati svegliati intorno alle 4. Al citofono - racconta la vittima del furto a PalermoToday - c'erano due poliziotti. Ci hanno detto che la nostra auto, una Grande Punto, si era appena schiantata contro una volante della polizia. Non sapevamo nulla, eravamo intontiti dal sonno. Ovviamente gli agenti hanno capito che a bordo di quell'auto c'era un ladro perché alla vista delle forze dell'ordine è scappato tra le viuzze di Cruillas".

Il furto è avvenuto all'interno di un residence in via Felix Mendelssohn. Il topo d'auto si è appostato in piena notte all'esterno, ha atteso che qualcuno aprisse il cancello per poi scardinarlo dal binario in cui scorreva e bloccarlo. Il tempo di rompere il deflettore anteriore e aprire la macchina, poi mettere in moto e scappare. Una fuga che è durata circa 500 metri. Perché il ladro si è andato a schiantare su una volante che si trovava nella vicina via Cruillas, dove i poliziotti erano appena intervenuti per una segnalazione relativa a degli schiamazzi notturni.

Per i proprietari della macchina un grande sospiro di sollievo ma resta la rabbia, lo spavento, la stanchezza per una notte interrotta e soprattutto... la conta dei danni. "Circa mille euro - raccontano PalermoToday - perché ci sono il deflettore rotto, come la toppa dell'accensione e lo sterzo, e la centralina decodificata. In più nel tamponamento l'auto ha riportato dei danni alla fiancata nel lato del guidatore e ci sono diverse ammaccature nella carrozzeria. Avevamo comprato la macchina da poco con tanti sacrifici, la rabbia è indescrivibile".

E' l'ennesimo episodio che fotografa come il fenomeno dei furti d'auto a Palermo - ma è così ovunque in Italia - sia inarrestabile. Un'escalation che, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine e le difese tecnologiche, prosegue anno dopo anno e non conosce tregua. Un business che non appartiene solo a "cani sciolti" o a bande di ladruncoli perché anche Cosa nostra "mangia" sui furti di auto e moto. E mentre i poliziotti indagano sul topo d'auto che domenica notte si è reso protagonista dell'ennesimo furto per poi fuggire nel dedalo di viuzze di Cruillas, le vittime hanno anticipato che sporgeranno denuncia.

"Per fortuna c'è stato questo strano incidente e il ladro ha dovuto abbandonare la macchina - prosegue il proprietario della Grande Punto - altrimenti ci avrebbero chiesto sicuramente dei soldi per la restituzione. Insomma, il classico cavallo di ritorno che i ladri utilizzano avere i soldi del riscatto. Ci dicono che in certi casi chiedono anche più di mille euro. Purtroppo è un'abitudine che sta prendendo piede. Sì, siamo stati 'fortunati' ma resta il trauma per quello che abbiamo subito. La scorsa notte non abbiamo chiuso occhio. Abbiamo piazzato una telecamera fissa sulla nostra macchina. Ormai rubano pure dentro i residence, non possiamo stare tranquilli. Vi rendete conto?".