Uditore, rubata un'auto delle Poste piena di lettere e pacchi regalo

Quando ha visto quell'auto piena di buste, sacchi e scatole di ogni dimensione pronte per la consegna non gli sarà sembrato vero e così ha pensato di portare via l'auto con tutto il contenuto. Un ladro ha colpito ieri in via Camillo Camilliani, nel quartiere Uditore, dov’è stata rubata una Fiat Panda di proprietà delle Poste.

Ad accorgersi del furto è stato lo stesso postino che stava facendo un giro per recapitare centinaia di lettere e pacchi in vista del Natale. Dopo l'ultima consegna il lavoratore si è accorto che l'auto aziendale era "sparita" e così ha lanciato l’allarme contattato sia il suo capoarea di Poste e poi i carabinieri che sono intervenuti con una pattuglia.

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini e acquisito i video ripresi da alcuni sistemi di videosorveglianza che potrebbero risulta utili per individuare il responsabile. Più difficile invece sarà recuperare lettere e pacchi e dunque c'è il rischio che quest'anno qualcuno non trovi regali sotto l’albero.