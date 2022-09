Ladri d'auto scatenati a Sferracavallo, in una notte rubate due Panda e due 500

Ladri d'auto scatenati a Sferracavallo. Ben quattro vetture sono state rubate in una sola notte in via Plauto: si tratta due Fiat Panda e due Fiat 500. Ad alcuni dei proprietari delle auto sarebbe poi arrivata la telefonata con la quale si chiedevano i soldi per restituire la vettura. Il cosiddetto "cavallo di ritorno".

Gli agenti di polizia delle Volanti arrivati nella zona hanno iniziato le ricerche. Così nel corso della notte le vetture sono state ritrovate parcheggiate in via del Barcaiolo, in via Limone e il via Del Pesco e sono state riconsegnate ai proprietari.

In queste ultime settimane si è stato registrato un vero e proprio boom di furti di auto. Atre cinque vetture sono state rubate durante il concerto di Venditti e De Gregori al Velodromo, di queste quattro erano state ritrovate allo Zen. Ma nel mese d'agosto i ladri d'auto si sono dati da fare anche nella zona di via Marchese di Villabianca, con l'avvertimento di una delle vittime: "In zona si aggira un carroattrezzi sul quale vengono caricate le vetture". Da inizio agosto ad oggi sono oltre cento le denunce di furti d'auto.