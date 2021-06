Ruba dentro auto posteggiata, arrestato palermitano a Genova

Martedì scorso era stati denunciato per essere stato sorpresi nel centro storico di Genova a bordo di una bicicletta elettrica rubata. Il giorno dopo è stato nuovamente intercettato dai carabinieri, e questa volta arrestato, per aver rubato un portafoglio in piazza della Vittoria. A finire in manette un 36enne palermitano con precedenti, che in entrambe le occasioni ha agito insieme a un 38enne genovese. I due mercoledì sono stati sorpresi dai carabinieri a rubare un portafoglio dall’interno di un’auto in sosta, appartenente a un genovese di 42 anni. L'arresto è scattato in flagranza di reato per furto aggravato