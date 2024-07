Ruba 500 in zona via Roma, poi il folle inseguimento: ladro si schianta ai Quattro Canti e viene bloccato

E’ stato un rocambolesco inseguimento lungo le strade della città che si è concluso con uno schianto contro i jersey in cemento ai Quattro Canti e una fuga a piedi. E’ questo l’epilogo dell’ennesimo furto di auto, una Fiat 500, che è stata rubata nel centro storico poco prima delle 4. Durante la “caccia” ad alta velocità da parte degli agenti delle volanti alcuni residenti avrebbero sentito dei rumori simili a dei colpi di pistola, ma la circostanza non trova conferma da parte della polizia.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo, una 500 di colore grigio metallizzato, sarebbe stato rubato in una traversa di via Roma. Le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale hanno intercettato l’auto ingaggiando un inseguimento terminati all’incrocio tra Quattro Canti e via Maqueda. Dopo lo schianto le due persone a bordo avrebbe provato a scappare a piedi, ma i poliziotti sono riusciti ad acciuffarne uno la cui posizione è ora al vaglio della Procura. Indagini in corso per risalire all’identità del complice.

Sui social network una guida turistica ha scritto un post polemico ringraziando i poliziotti per l’intervento, accennando all’esplosione di alcuni colpi di pistola e, più in generale, ponendo l’accento sul problema della sicurezza: "Qualcosa andrebbe fatta e anche presto, perché il centro - scrive Fabio Caravello - non è per niente sicuro, né per noi palermitani ma soprattutto per i nostri ospiti che andrebbero tutelati con ogni forza disponibile. Chiediamo maggiore sicurezza per i cittadini e per i nostri ospiti stranieri, perché la percezione è quella del totale abbandono".

In un altro passaggio la guida turistica, con un’esperienza di oltre 10 anni, fa un paragone tra l’Italia e la Spagna dove "sanno fare turismo e - spiega - sanno anche renderlo sicuro. Non è possibile solamente autorizzare B&B ovunque a fare accoglienza, bisogna anche dare un ordine alle cose. Giornalmente mi trovo a dove spiegare ai nostri ospiti dove e come muoversi, quali macchine affittare e quali modelli evitare. Per non parlare dei gruppi di ragazzi che si sentono padroni della città e degli abusivi che speculano alle spalle dei commercianti che pagano le tasse". Poi aggiunge: "Un amico che ha una struttura ricettiva mi ha raccontato dell'imbarazzo provato quando un turista, non della Svizzera ma un emiliano, un italiano, si è schifato delle condizioni di degrado e sporcizia trovate in città. Stessa cosa con una sudafricana, di Johannesburg. Mi ha confidato che sta pensando di mollare tutto e trasferirsi nelle Canarie, a Lanzarote, per prendere un'attività commerciale e iniziare una nuova vita".