Non riesce a rubare un'auto e scappa a piedi nel traffico di via Roma: arrestato 14enne

Stava per rubare una Fiat 500 parcheggiata in via Roma, ad angolo con via Bologna, in pieno giorno ma quando si è accorto della presenza della polizia, è fuggito a piedi in mezzo al traffico rischiando di essere investito: la sua corsa però è durata solo cento metri. Con l'accusa di furto, resistenza e porto abusivo di oggetti atti allo scasso, un 14enne palermitano è finito in manette.

A bloccare il giovane, che ha creato scompiglio fra la gente, è stata una volante della polizia. Il 14enne è stato denunciato dalla proprietaria dell'auto - nel frattempo rintracciata - e arrestato. Per lui si sono aperte le porte del carcere minorile Malaspina.

Il tentato furto si stava consumando ieri pomeriggio, in mezzo a una folla di persone che di domenica passeggiava proprio lungo via Roma. Assieme al 14enne c'era anche un "palo" che però, a bordo di un motorino, è scappato in direzione stazione centrale quando è intervenuta la polizia, riuscendo farla franca.