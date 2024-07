Rubate cinque auto del car sharing in tre giorni, ritrovate tutte a Borgo Nuovo

Cinque auto del car sharing rubate e ritrovate, in alcuni casi danneggiate, nella zona di Borgo Nuovo. Carabinieri e polizia indagano sul furto di alcuni mezzi di AmiGo, il servizio gestito dall'Amat che permette di noleggiare le macchine anche per brevi periodi, che si trovavano nei parcheggi riservati sparsi tra piazzale Giotto, piazza Campolo, via Alcide de Gasperi e piazza Unità d'Italia.

Quattro dei cinque furti sono avvenuti nella notte, tra domenica e mercoledì, mentre l'ultimo alle prime ore del mattino. In tutti i casi è scattato l'alert che segnalava le auto in movimento nonostante non risultasse alcuna prenotazione. Le indicazioni su dove si trovassero i mezzi, dotati di Gps, sono state fornite alle forze dell'ordine che hanno avviato le ricerche riuscendo in molti casi a individuare le auto.

Dopo le denunce di furto e i ritrovamenti, i tecnici dell'Amat hanno ispezionato le macchine. Qualcuno aveva il finestrino in frantumi, qualcun'altra la toppa forzata o la centralina manomessa. Un danno non da poco per l'Amat che, dopo aver coinvolto la compagnia assicurativa, dovrà provvedere a riparare i mezzi che, sino ad allora, non potranno tornare su strada generando anche una perdita per le casse della società.

Il 2024 è stato caratterizzato da un'escalation di episodi di furti di macchine, per lo più ai danni di privati cittadini. Sembravano "immuni" le auto del servizio di car sharing che, in appena sei mesi, hanno subito numerosi atti di vandalismo. Almeno una cinquantina quelli registrati dall'inizio dell'anno tra finestrini spaccati, pneumatici bucati, specchietti mancanti e altro ancora.