Borgo Nuovo, rubano un'auto e fuggono: poi speronano la pattuglia dei carabinieri e vengono arrestati

Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri per aver provato a rubare due auto. Il primo episodio si è verificato a Borgo Nuovo dove una gazzella ha notato due soggetti manomettere un’utilitaria.

I ragazzi alla vista dei militari hanno cercato invano di guadagnarsi la fuga, speronando anche l’auto di servizio, ma sono stati immediatamente bloccati e identificati. Dopo la perquisizione, gli sono stati anche sequestrati attrezzi utilizzati per lo scasso.

Poche ore dopo, in via Trieste, traversa di via Roma, le manette sono scattate ai polsi di un 20enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine, anche in questo caso resosi presumibilmente responsabile di tentato furto di autovettura. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del tribunale.