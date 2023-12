Con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato di un’auto, la polizia la scorsa sera ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane palermitano. In azione gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che, durante il regolare servizio di controllo del territorio, hanno aderito a una nota diramata dalla locale centrale operativa in merito alla segnalazione di un furto in atto di un’auto da viale Piazza Armerina, a Borgo Nuovo, e localizzata in movimento nella vicina largo Camastra.

"L’allarme, scattato tempestivamente - dicono dalla questura - ha permesso alle volanti di mettersi subito alla ricerca dell’auto grazie anche alle posizioni in tempo reale della macchina diramate via radio dalla sala operativa su indicazione della proprietaria del mezzo. L’auto in questione, con un giovane a bordo, è stata segnalata in via Leonardo da Vinci dove era intercettata in movimento".

"Gli agenti - raccontano dalla questura - hanno raggiunto il mezzo in fuga e hanno intimato l’alt azionando i dispositivi di segnalazione acustici e luminosi in dotazione, ma il giovane a bordo, dopo avere disatteso l’ordine ha accelerato con il chiaro intento di far perdere le proprie tracce, sottraendosi al controllo e imboccando, seppur un breve tratto, via Leonardo da Vinci, in direzione opposta al senso di marcia. Ne è nato un inseguimento durante il quale il giovane si è reso protagonista di spericolate manovre che hanno messo a repentaglio la sicurezza in strada. L’inseguimento si è concluso in via Evangelista di Blasi".

Il ladro ha tentato una breve fuga a piedi ma è stato pronamente bloccato e identificato dagli agenti. Da accertamenti successivi è stato rinvenuto e sequestrato un giravite presumibilmente utilizzato dal giovane per compiere il furto. Alla luce dei fatti emersi il giovane è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.