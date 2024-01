Ballarò, forza un'auto posteggiata per fare razzìa ma arriva la polizia: arrestato

Forza un'auto posteggiata per fare razzìa ma viene sorpreso e arrestato dalla polizia. E' successo a Ballarò. In azione una pattuglia del commissariato Oreto-Stazione che è stata attivata da una segnalazione arrivata nel cuore della notte - intorno alle 2.30 - relativa al furto in atto su un’auto parcheggiata in via del Bosco.

Dalla questura spiegano: "Fondamentale nella circostanza è stato il contributo di un cittadino che si è accorto della presenza sospetta di un uomo nei pressi di una vettura, ha allertato il numero di emergenza 112 fornendo informazioni su quanto stava accadendo. L’uomo infatti, dopo avere infranto il deflettore posteriore del mezzo, una ford Ecosport, era entrato in macchina interno per rovistarla".

Giunti immediatamente in zona i poliziotti hanno individuato la vettura e sorpreso, ancora al suo interno, l’uomo che è stato bloccato nonostante il tentativo di divincolarsi. Gli agenti hanno recuperato la refurtiva (nascosta tra le auto parcheggiate) consistente in un kit di riparazione auto ed altri effetti personali. Tutto il materiale è stato riconosciuto dal proprietario del mezzo che, allertato, era giunto sul posto. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza. L'arresto è stato convalidato dal giudice.