Sorpresi a smontare il paraurti da una Smart: arrestato 22enne, complice in fuga

Uno era disteso sotto un'auto con una torcia in mano mentre l'altro stava cercando di smontare e rubare il paraurti. La polizia ha arrestato ieri un ragazzo di 22 anni in via Ernesto Basile per furto aggravato in concorso. Indagini in corso per rintracciare Il suo complice che riuscito a scappare e fare perdere le proprie tracce.

Secondo quanto ricostruito gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, percorrendo la strada che costeggia la cittadella universitaria, si sono accorti della presenza di due soggetti che armeggiavano su una Smart parcheggiata. Alla vista della pattuglia i due ladri hanno tentato la fuga ma sono stati catturati dopo un breve inseguimento.

Da accertamenti successivi gli agenti hanno constatato il paraurti posteriore danneggiato e notato vicino al veicolo un seghetto elettrico, con ogni probabilità utilizzato per commettere l’azione predatoria. Il 22enne è stato quindi ammanettato e portato in caserma in attesa dell’udienza di convalida.