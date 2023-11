Tenta di rubare un'auto ma arrivano i poliziotti: arrestato in via dell'Orologio dopo un inseguimento

Tenta di rubare un'auto, arrivano i poliziotti e viene arrestato nonostante una disperata fuga per i vicoli del centro. Decisiva la segnalazione di un residente. A finire nei guai un palermitano. "Nello specifico - spiegano dalla questura - gli agenti, durante il consueto servizio di prevenzione e controllo del territorio, sono intervenuti nel quartiere Tribunale-Castellamare dopo una segnalazione di furto in atto a danno di un’auto. Le volanti hanno raggiunto il luogo indicato e hanno sorpreso un uomo intento ad armeggiare sul vano motore di una macchina. Ne è nata una fuga a piede con inseguimento per le strade limitrofe, che si è conclusa in via dell’Orologio".

"Approfonditi controlli sull'uomo - proseguono dalla polizia - hanno consentato di contestare altri illeciti: addosso è stato trovato in possesso di tre chiavi di dimensioni diverse e di un attrezzo da cucina presumibilmente utilizzato per tentare l’effrazione. Inoltre, a breve distanza, gli agenti hanno rinvenuto un motorino acceso, risultato oggetto di furto. E’, infine, emerso come lìuomo fosse gravato della misura cautelare degli arresti domiciliari, motivo per cui è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato su autovettura, furto aggravato di motociclo ed evasione dagli arresti domiciliari". Il motorino è stato restituito al legittimo proprietario.