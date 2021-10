"Stanno rubando una 500": chiama la polizia e fa arrestare 4 ladri d'auto a Borgo Nuovo

Tentano di rubare un'auto a Borgo Nuovo ma vengono inchiodati dall'arrivo delle volanti "grazie" anche alla segnalazione di un residente. La polizia ha tratto in arresto quattro palermitani - tutti con precedenti di polizia - ritenuti responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso. E' successo tutto sabato notte, intorno all'1.30, quando la sala operativa della polizia ha diramato una nota sul tentato furto di una Fiat 500 X, parcheggiata in via Tindari, a opera di quattro giovani che poi si sono allontanati a bordo di una Fiat Grande Punto in direzione di via Castellana.

Sulle loro tracce si sono subito mossi i poliziotti appartenenti all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che si trovavano in zona. Gli agenti hanno rintracciato immediatamente la vettura con i quattro sospettati a bordo, bloccando così il mezzo, che corrispondeva alle descrizioni giunte via radio. E' così scattato il controllo: uno dei giovani è stato trovato in possesso di un raccordo idraulico con tappo forato, mentre all’interno dell'auto gli agenti hanno rinvenuto numerosi arnesi atti allo scasso (chiavi inglesi, chiavi a crick, un coltello da cucina), poi posti sotto sequestro, sul cui possesso i giovani non hanno fornito alcuna spiegazione.

"Accertamenti più approfonditi - dicono dalla questura - hanno permesso di appurare che la vettura sottoposta a controllo era stata oggetto di numerose segnalazioni, nei giorni precedenti, come mezzo utilizzato per commettere furti nel quartiere. Un’altra volante si è poi recata sul luogo della segnalazione: in via Tindari gli agenti hanno notato la presenza di una Fiat 500 X parcheggiata su strada constatandone il danneggiamento del deflettore anteriore e del cilindretto di accensione del mezzo. Importanti conferme poi sono arirvate da parte di un irreprensibile cittadino che ha prontamente allertato la polizia fornendo indicazioni utili alla cattura dei malviventi". Alla luce di quanto emerso, i quattro palermitani, sono stati arrestati. Gli arresti sono stati poi convalidati dal giudice.