Sorpresi a rubare una 500 davanti a un locale: arrestato un diciottenne, denunciati i due complici

Mentre il proprietario si divertiva all'interno di un locale, in tre tentavano di rubargli l'auto - una Fiat 500 - posteggiata all'esterno. Ma sono stati sorpresi dai carabinieri e arrestati. In un'altra circostanza invece i militari hanno fermato due giovanissimi mentre stavano portando via i fari di una vettura all'interno di un residence nella zona di San Lorenzo. In entrambi i casi la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. "Continua - si legge in una nota - l'azione di contrasto dei carabinieri di Palermo ai furti d'auto, soprattutto nel weekend e davanti ai locali della movida". Il bilancio dell'ultimo fine settimana è di tre arresti e due denunce in due distinte operazioni.

In viale Resurrezione un diciottenne è stato sorpreso mentre insieme a due complici stava mettendo in moto una Fiat 500 dopo averla forzata. Alla vista della pattuglia della stazione San Filippo Neri, i giovani hanno tentato di darsi alla fuga: il diciottenne è stato prontamente bloccato e tratto in arresto, mentre gli altri - un 22enne e un altro diciottenne - sono stati identificati grazie alle indagini subito avviate e sono stati denunciati in stato di libertà. I militari hanno inoltre recuperato e sequestrato una chiave Obd, utilizzata per manomettere la centralina delle autovetture, e un cacciavite abbandonati dall’arrestato durante la fuga. L’arresto del giovane è stato convalidato dal gip.

Non lontano, i carabinieri della compagnia San Lorenzo, hanno arrestato un 23enne e un 17enne mentre tentavano di allontanarsi da un complesso residenziale a bordo di uno scooter dopo essersi impossessati dei fari di un’autovettura di proprietà di uno dei condomini. Il 23enne, dopo la convalida dell’arresto da parte del gip, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre al minorenne - condotto dopo l’arresto al Malaspina - su disposizione della Procura gli sono state imposte le prescrizioni per 2 mesi a seguito della convalida.