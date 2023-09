I vigili del fuoco soccorrono un'anziana svenuta in casa, i ladri rubano le attrezzature dal camion

Mentre i vigili del fuoco entravano in un appartamento per soccorrere un’anziana che aveva perso i sensi, i ladri approfittavano della situazione per rubargli gli attrezzi del mestiere. E’ successo in via Campolo dove qualcuno ha rubato un tranciatore e una motosega da uno dei mezzi del 115 nel corso di un intervento.

I vigili del fuoco erano intervenuti dopo la segnalazione ricevuta dai vicini di un’anziana signora che era svenuta rimanendo bloccata. Una volta terminate le operazioni di soccorso i pompieri si stavano sistemando per fare rientro al Comando quando qualcuno, come successivamente accertato dalla visione delle immagini di alcune telecamere, ha rubato i due attrezzi.

"E' assurdo che possano capitare cose del genere. Lo diciamo non tanto ai ladri, ma a quanti acquistano questi attrezzi al mercato nero. Sono per noi strumenti importanti che utilizziamo per salvare le persone", dicono i sindacalisti dei vigili del fuoco. Sull'episodio indaga la polizia.