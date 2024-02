Furto alla Fiera, rubati alla Reset cinque decespugliatori e un soffiatore

Rubate le attrezzature della Reset alla Fiera del Mediterraneo. I vertici della società partecipata hanno sporto denuncia per un furto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in un padiglione che si trova nella struttura di via Anwar Sadat. Sull'episodio indaga la polizia che è intervenuta sul posto con la Scientifica.

Secondo una prima ricostruzione i ladri, dopo aver scavalcato una cancellata, sono entrati in Fiera e hanno forzato il portellone di un mezzo della Reset dentro cui erano custoditi cinque decespugliatori e un soffiatore. Una volta presa l'attrezzatura, del valore di alcune centinaia di euro, si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Ad accorgersi del furto, l'indomani mattina, sono stati gli stessi dipendenti della Reset che hanno avvisato il direttore dei servizi, Antonio Pensabene, che è andato alla Fiera del Mediterraneo per fare l'inventario della merce rubata da allegare alla denuncia poi presentata alla polizia.

Un altro furto di attrezzature, questa volta del valore di circa 60 mila euro, è avvenuto all'Università alcuni giorni fa. La polizia ha denunciato un 36enne, accusato del colpo, e un sessantenne invece indagato per ricettazione. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata a Unipa.