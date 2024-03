Rubato ecocardiografo dal camper di una onlus, l'iniziativa partita dalla Liguria si arena a Palermo

Erano partiti dalla Liguria per fare screening e prevenzione cardiologica in tutta Italia ma, una volta arrivati a Palermo, gli hanno rubato attrezzature mediche, computer e iPad. E' successo la scorsa notte alla Cala dov'era parcheggiato il camper della Cardioteam foundation, onlus con sede a Torino, arrivata in Sicilia anche con una barca a vela utilizzata per effettuare a bordo esami e ricevere consulenze specialistiche. "Un furto fatto da due malviventi che danneggiano i siciliani, che ci hanno accolto calorosamente, e tutte le altre persone che avrebbero beneficiato dell'iniziativa Una vela per il cuore", spiega a PalermoToday il cardiochirurgo nonché presidente della fondazione, Marco Diena. "Anche se è difficile - aggiunge - lancio un doppio appello: ai ladri chiedo di restituire la refurtiva. Poi chiedo a tutti di aiutarci e dare un contributo per riacquistare tutto e andare avanti".

Il camper della Cardioteam foundation onlus, utilizzato per seguire via terra la barca su cui si fanno gli esami, era parcheggiato alla Cala, a pochi metri dall'imbarcazione ormeggiata. I medici erano andati a cena dopo la penultima giornata della tappa palermitana e, al loro rientro, si sono accorti che qualcuno aveva forzato la portiera del mezzo e rubato iPad, cellulari e soprattutto una costosa attrezzatura medica, un ecocardiografo con cui quest'anno, lungo il tragitto fra Imperia e Palermo, erano stati fatti già circa mille esami.

Immediata la denuncia alla polizia che ha avviato le indagini e sequestrato i video ripresi dalle numerose telecamere installate in zona. "Siamo partiti sei mesi e abbiamo ancora tanta strada da fare. Andremo a Trapani, Sciacca, Licata, Marina di Ragusa, Messina, in Calabria e in Puglia, fino a Venezia e Trieste. Dateci una mano, vogliamo andare avanti", conclude Diena.