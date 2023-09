Volontari di una onlus consegnano cibo ai bisognosi di Ballarò ma vengono derubati

Il tempo - neanche 5 minuti - di consegnare alimenti ad una famiglia di persone bisognose ed ecco che qualcuno si è introdotto nel furgone di un'associazione e ha rubato il marsupio - con all'interno anche un cellulare - di uno dei volontari. E' successo in via Majali, a Ballarò, ieri intorno alle 22.30 ed è stata presentata una denuncia per il furto al commissariato Zisa-Borgo Nuovo.

A raccontare l'accaduto a PalermoToday è proprio il malcapitato membro della onlus "Vite trasformate", che si occupa di distribuire cibo e beni di prima necessità a tante persone in difficoltà: "Doniamo il nostro tempo e i nostri risparmi - afferma - rientrando la notte con la stanchezza per aiutare il nostro prossimo, quello meno fortunato. Lo facciamo perché amiamo la nostra città. Il nostro furgone è stato aperto nel giro di pochi minuti, anche se dalla scritta è evidente che si tratta di un mezzo utilizzato per opere caritatevoli".

Come riferisce il volontario, quella in via Majali era l'ultima tappa e il furgone è stato lasciato aperto per pochi minuti, giusto il tempo per consegnare cibo ad alcune persone. "Sono stati portati via un cellulare, un portafoglio, le chiavi di un motorino, un paio d'occhiali ma anche documenti e altre cose importanti. Quando abbiamo chiesto aiuto - spiega sconcertato - nessuno aveva visto nulla".

Le indagini sono condotte dalla polizia che forse riuscirà a risalire ai responsabili grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Ma la conclusione del volontario è molto amara: "Vogliamo migliorare la nostra città, per questo lottiamo giornalmente contro la povertà, ma quello che è accaduto ci rende triste. Tra i volontari dell'associazione ci sono operai, padri di famiglia, gente che fatica per portare un pezzo di pane a casa e lo divide con altri. Per questo proviamo tanto dolore per l'indifferenza e l'omertà, che sono identiche a quelle che ogni sera scendono su centinaia di senzatetto. Una grande povertà non economica ma morale trafigge la bellezza di una città che piange per essere calpestata".