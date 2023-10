Ennesima incursione all'asilo nido Sabrina e Loredana La Malfa di via Cristodulo ad Acqua dei Corsari. Stavolta però la delusione è doppia. Perché dalla scuola sono state portate via, tra le altre cose, anche delle torte confezionate che i genitori di un bambino avevano portato all'istituto per festeggiare il terzo compleanno del piccolo insieme ai suoi compagnetti.

A raccontare l'episodio a PalermoToday è Davide Lo Bue. "Mia moglie in qualità di referente dei genitori - spiega - ha ricevuto notizia dell'ennesimo furto avvenuto nell'asilo nido frequentato oltre che dai miei due figli anche da altri bambini del quartiere, circa 20. Tutti bambini di circa 3 anni, ma anche più piccoli, che in questa struttura trovano l'affetto e l'assistenza che hanno bisogno e che ogni giorno le educatrici e gli assistenti comunali offrono loro".

L'ultimo raid risale a maggio, quando i ladri avevano portato via computer ma anche merendine. Non è la prima volta infatti che l'asilo è bersaglio dei ladri che, approfittando del buio, riescono a intrufolarsi nella struttura e a razziare indisturbati. La scuola non è dotata di impianto di videosorveglianza. "Eppure oggi - continua Lo Bue - per i nostri figli è un giorno particolare, o meglio lo sarebbe dovuto essere. Perché avrebbero festeggiato per la prima volta insieme ai propri compagni di gioco il loro terzo compleanno, soffiando la candelina in una torta che purtroppo i ladri mangeranno al posto loro".

Infatti oggi le attività scolastiche sono state sospese. Con grande delusione per i bambini. "Mi chiedo e mi auguro - conclude il papà - che qualcuno che legga queste righe possa fare qualcosa per fare in modo che azioni simili, in questa o in altre scuole, possano cessare e che i colpevoli vengano perlomeno individuati".