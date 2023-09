Forzano la finestra della cucina e rubano il vino dal ristorante dello chef Natale Giunta, arrestati

Avrebbero forzato la finestra della cucina del ristorante di Natale Giunta e sarebbero entrati riuscendo a portare via bottiglie di vino per centinaia di euro. I carabinieri hanno arrestato la scorsa notte un uomo e una donna (dei quali non si conoscono le generalità) accusati di furto aggravato in concorso dopo l'intrusione della scorsa notte nei locali del Castello a mare di via Filippo Patti, traversa di via Francesco Crispi. A segnalare la loro presenza sono state le guardie giurate dell'istituto di vigilanza privata incaricato di tenere d'occhio l'attività.

Lo chef, appresa la notizia del doppio arresto, ha pubblicato sui social un post per ringraziare le guardie giurate, i militari del Nucleo radiomobile e pure il pm di turno: "Dopo una settimana di continui furti presso il mio ristorante, questa notte sono stati tratti in arresto un uomo e una donna. Finalmente finisce un altro piccolo incubo che mi toglieva in sonno. Dopo una notte tosta vado a dormire qualche ora", conclude lo chef commentando il video pubblicato su Facebook in cui si vedono le pattuglie allontanarsi con gli indagati.