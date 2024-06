Furto in un appartamento di via Don Orione, rubati un fucile e una pistola

Rubati un fucile e una pistola in casa di un uomo. La polizia indaga su un furto avvenuto due giorni fa in via Don Orione. Secondo una prima ricostruzione un ladro, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si è intrufolato nell'appartamento portando via le due armi detenute legalmente da un appassionato di caccia e tiro a segno che si sarebbe accorto dell'accaduto la mattina successiva.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale che hanno raccolto la denuncia. Sono in corso i primi accertamenti per chiarire innanzitutto dove e come fossero custoditi il fucile e la pistola. Nel caso in cui venisse appurato che le armi non erano state conservate in un luogo sicuro, il proprietario rischia di essere indagato per omessa custodia di armi.

Il punto centrale dell'indagine resta però quello del furto delle armi che sono finite nelle mani sbagliate: ovvero di chi potrebbe farne un uso diverso rispetto a quello sportivo. Dopo il primo intervento delle volanti la Procura ha aperto un'inchiesta e si attende che le indagini vengano delegate, per competenza territoriale, alla sezione Investigativa del commissariato Libertà.