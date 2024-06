Furto nella sede dell'associazione Arci Porco Rosso, rubate casse amplificate e bottiglie di alcol

Furto nel circolo Arci Porco Rosso. I ladri sono entrati due notti fa nella sede dell’associazione che si trova in piazza Casa Professa portando alcune casse amplificate, bottiglie di alcol e l’impianto acustico del Ballarò Buskers. "Non lasceremo che questo - si legge in un post - ci privi, oltre che di beni materiali, anche della gioia e della motivazione che ci spingono ogni giorno ad andare avanti con dei progetti che vogliono essere, prima di tutto, collettivi".

La sera del furto l’associazione aveva organizzato un evento coinvolgendo musicisti e “cuochi” che hanno preparato pietanze tipiche di sei diversi paesi. "Abbiamo celebrato tutti insieme la grande comunità antifascista e antirazzista che è nata in questi anni attorno al nostro sportello d’ascolto e di supporto socio-legale, e ne siamo enormemente grati", si legge in un post in cui, poche righe dopo, il tenore cambia.

"Stamattina però - scrivevano ieri su Facebook - abbiamo scoperto di aver subito un gravissimo furto durante la notte che ha coinvolto noi e Ballarò Buskers. Un brutto colpo quindi anche per una realtà amica e compagna quotidiana. Sappiamo che tanti hanno subito furti in questo periodo: oggi ha colpito noi, ieri sono state altre comunità ad affrontare il danno, e questo racconta molto del nostro territorio".

Alla luce dell’accaduto l’Arci Porco Rosso ha lanciato un appello chiedendo la solidarietà dei tanti che simpatizzano per le attività portate avanti dall’associazione. "Per (r)esistere, per altre serate come quella, per altri mille giorni di Sportello Sans-Papiers a venire, potete aderire alla nostra campagna 'Porco 10' oppure tramite Iban: IT74J0501804600000012209235. Meglio porco che fascista".