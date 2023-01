Rubarono 300 chili di arance ma chiedono uno sconto di pena: "Eravamo disoccupati", no dei giudici

Il tentativo di furto è costato decisamente caro a tre imputati, condannati a 2 mesi e a 50 euro di multa. Erano ricorsi in Cassazione per avere le attenuanti generiche in relazione alla loro condizione di disagio economico, ma ora dovranno pure versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende