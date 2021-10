San Lorenzo, furto in appartamento: rubati due orologi e altri gioielli

I carabinieri hanno raccolto la denuncia di un 77enne che abita in via Villa Rosaro. L’uomo si è accorto che la notte prima qualcuno era entrato in casa sua portando via anche collane e bracciali per un totale di 15 mila euro

Rubati orologi e gioielli in casa di un anziano. Un uomo di 77 anni che abita in via Villa Rosato, zona San Lorenzo, ha denunciato ieri ai carabinieri un furto avvenuto la notte precedente. L’uomo avrebbe trovato alcune stanze a soqquadro e si sarebbe reso conto, dopo una veloce verifica, che qualcuno gli aveva portato via orologi e bracciali per un valore da lui stimato di circa 15 mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia San Lorenzo che hanno raccolto la denuncia del 77enne ed eseguito un sopralluogo, con il supporto del reparto investigazioni scientifiche, a caccia di indizi utili per risalire all’identità del ladro. Al vaglio anche le immagini riprese da alcuni sistemi di videosorveglianza installati nella zona.

A luglio scorso i carabinieri hanno arrestato a Baucina un ragazzo di 29 anni per un furto in abitazione. A lanciare l’allarme era stata la vittima, un uomo di 79 anni che era stato svegliato nel cuore della notte dal ladro. Nonostante la paura è riuscito a contattare il 112 che ha inviato alcune pattuglie. Dopo un inseguimento lungo qualche chilometro il giovane è stato bloccato e portato in carcere.