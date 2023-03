Apre la porta di casa e trova un ladro: paura per una donna in via Principe di Paternò

E' tornata a casa e appena ha aperto la porta si è trovata davanti un ladro, che aveva già messo le mani su gioielli in oro e in argento. E' quello che sarebbe successo ad una donna nella sua abitazione di via Principe di Paternò.

Appena ha visto l'uomo - come avrebbe riferito alla polizia - la donna ha urlato, cosa che lo ha fatto scappare ma senza abbandonare purtroppo il bottino.

Le indagini sono in corso per individurare il responsabile, con la speranza di recuperare anche la preziosa refurtiva. I poliziotti, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, hanno fatto intervenire nell'appartamento anche la Scientifica per rilevare eventuali impronte.